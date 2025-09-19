Председатель Европейского совета выступит 24 сентября в Совете Безопасности ООН

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Антониу Кошта отправится в США, где будет представлять Евросоюз на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте высшего политического органа Евросоюза.

"Представитель Европейского совета Антониу Кошта отправится в Нью-Йорк, чтобы представлять ЕС на неделе высокого уровня [80-й сессии Генеральной Ассамблеи] ООН, которая пройдет с 21 по 25 сентября 2025 года", - сказано в документе.

Отмечается, что 24 сентября он выступит в Совете Безопасности ООН, а 25 сентября - на ГА ООН. Помимо этого, 22 сентября Кошта примет участие в Международной конференции ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса, инициированной Саудовской Аравией и Францией. Председатель Европейского совета также проведет встречу с лидерами островных государств Тихоокеанского региона на полях ГА ООН и примет участие в трехсторонней встрече ЕС, ООН и Африканского союза.