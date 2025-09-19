"Сердце Молдовы" оспорит планы Центризбиркома снять партию с выборов

В партии сообщили, что Минюст выполняет политический заказ Партии действия и солидарности

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах оспорит планы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) снять свою партию с выборов.

"Сегодня обжалуем неправомерное решение ЦИК об обращении к Минюсту с запросом об ограничении деятельности нашей партии", - говорится в распространенном заявлении партии. "Очевидно, что Министерство юстиции выполняет политический заказ Партии действия и солидарности. <…> Создан опасный прецедент, который на годы вперед подрывает демократию в Республике Молдова", - отметили там.