БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия по-прежнему планирует ограничить импорт обогащенного урана из России, но пока не может назвать точные сроки внесения предложения по этому вопросу. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

"Это все еще планируется, но у меня на данный момент нет никаких данных, чтобы вам сообщить", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

В июне ЕК отложила публикацию предложений о запрете странам ЕС импортировать ядерное топливо из России. По данным Евростата, РФ сейчас поставляет странам ЕС 38% от всего ввозимого в сообщество обогащенного урана.