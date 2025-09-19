По данным газеты, Украина получит $1,5 млрд от некоторых стран, включая Данию, Исландию, Канаду, Норвегию и Швецию на производство артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых систем

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Западные страны намерены в качестве альтернативной стратегии вложить миллиарды долларов в развитие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) вместо вступления Киева в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

В дополнение к частным вложениям, гарантии безопасности для Украины, как считает WP, будут сосредоточены на инвестициях европейских правительств в производство собственного вооружения Киева и устранение недостатков в его ВПК с помощью взаимовыгодных совместных предприятий. Украина получит $1,5 млрд от некоторых стран, включая Данию, Исландию, Канаду, Норвегию и Швецию на производство артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых систем. Берлин заключил с Киевом аналогичную сделку, хотя ее условия еще не обнародованы, отмечает издание. По его версии, если стратегия будет успешной, ВПК Украины в конечном итоге сможет предоставить передовые беспилотники и другие военные технологии ВС США и Европы. В пример WP приводит украинский квадрокоптер, который может якобы обходить средства радиоэлектронной борьбы, преодолевать расстояния более 20 км и поражать танки и другие важные цели шестикилограммовыми управляемыми подрывными зарядами.

Киевские власти, отмечает издание, ищут инвестиции, чтобы увеличить втрое объемы производства вооружений, стать менее зависимыми от западных партнеров. Кроме того, говорится в статье, такая стратегия поможет Украине справится с одним из ее "недостатков - нехваткой военнослужащих".