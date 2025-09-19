В Минске мужчинам дали по 10 суток за то, что напоили кока-колой оленя

Задержанные готовы принести "деликатесы" для пострадавшего животного

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Суд в Минске назначил двум жителям Витебской области 10 суток ареста за то, что те напоили кока-колой оленя в столичном зоопарке. Об этом сообщило агентство БелТА.

По данным агентства, подойдя к вольеру, где содержался благородный олень, один мужчина стал хватать животное за рога, второй поил оленя из бутылки газированным напитком. Несмотря на замечания других посетителей зоопарка, мужчины по очереди снимали происходящее на мобильный телефон, а видео впоследствии разместили в соцсети.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых накануне рассмотрения дела в суде. Задержанные признали вину в полном объеме, заявив, что после отбытия наказания готовы принести извинения зоопарку и загладить причиненный вред, в том числе принести "деликатесы" для пострадавшего животного.