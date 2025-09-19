Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен утверждала, что сами активы "будут нетронуты"

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в скором времени выдвинет новое предложение об использовании замороженных на Западе российских активов на нужды Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы работаем над новым способом финансирования оборонных нужд Украины. Он основан на замороженных российских активах. <...> Мы скоро выдвинем предложение", - сказала она.

Фон дер Ляйен утверждала, что сами активы "будут нетронуты", а риски ЕС возьмет на себя коллективно.

10 сентября глава ЕК, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС, заявила, что комиссия не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине в виде "репараций". Фактически она описала механизм скрытой экспроприации активов РФ, известный в Брюсселе как механизм "кредитного замещения". Согласно ему, реальные активы негласно передаются Украине, при этом в медиа будут публиковаться утверждения, что эти деньги якобы остаются замороженными.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Он отметил, что уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому.