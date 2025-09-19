Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что стороны приняли решение активизировать усилия по достижению скорейшего заключения взаимовыгодной сделки

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Торговые переговоры Индии и США в Нью-Дели охватили разные аспекты сотрудничества и были позитивными. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Он напомнил, что Индию посетила американская делегация во главе с помощником торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем. "Эти обсуждения были позитивными и ориентированными на будущее, они охватывали различные аспекты торговой сделки, и между двумя сторонами также было принято решение активизировать усилия по достижению скорейшего заключения взаимовыгодного торгового соглашения", - сказал Джайсвал.

Нью-Дели и Вашингтон начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале, после визита премьер-министра республики Нарендры Моди в США. Индия и США стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для переговоров.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

16 сентября по итогам визита в Нью-Дели переговорщиков США Минторг Индии сообщил, что стороны договорились активизировать усилия по заключению взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения.