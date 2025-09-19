Официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел отметила, что конфиденциальность имеет жизненно важное значение для самостоятельности и безопасности детей, а также для осуществления их прав

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /ТАСС/. Странам следует принять правовые и административные меры для обеспечения уважения и защиты частной жизни детей всеми организациями. Об этом заявила официальный представитель Управления ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Элизабет Троссел в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать добавление в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" пятилетнего ребенка из РФ и нескольких 11-летных детей.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее сообщало о сайте "Миротворец", на котором публикуются личные данные лиц, якобы причастных к незаконной деятельности, и отмечало, что это нарушает презумпцию невиновности и право на неприкосновенность частной жизни", - сообщила она в ответ на запрос ТАСС.

Троссел отметила, что "конфиденциальность имеет жизненно важное значение для самостоятельности, достоинства и безопасности детей, а также для осуществления их прав". "Государствам следует принять правовые и административные меры для обеспечения уважения и защиты частной жизни детей всеми организациями", - подчеркнула представитель управления.

11 сентября ТАСС сообщал, что пятилетний ребенок из России, а также несколько 11-летных детей попали в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" за якобы имевшее место покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины. Ранее в базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 4 до 17 лет.

"Миротворец" был создан на Украине в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы туда попали данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.