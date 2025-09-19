Законопроект о санкциях против "теневого флота" РФ внесли на рассмотрение Сената США

Текст документа пока не обнародован

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении так называемого российского теневого флота, внесен на рассмотрение Сената Конгресса США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского законодательного органа.

Из них следует, что законопроект "о введении санкций в отношении теневого флота Российской Федерации" предложен главой комитета по иностранным делам Сената Джимом Ришем (республиканец от штата Айдахо). Соавторами документа выступили сенаторы Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Шелдон Уайтхаус (демократ от штата Род-Айленд), Пит Риккетс (республиканец от штата Небраска), Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут), Крис Кунс (демократ от штата Делавэр), Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния).

Текст документа пока не обнародован. Законопроект передан на рассмотрение комитета по иностранным делам верхней палаты американского Конгресса.