Стубб: операция НАТО "Восточный часовой" начнется в Румынии и Польше

Финляндия готова к отражению угрозы, отметил президент страны

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. Операция стран НАТО "Восточный часовой" начнется на юго-восточном фланге альянса - в Румынии и Польше, а затем с течением времени в других странах объединения. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.

"Что касается операции "Восточной часовой". Я полагаю, что она начнется по большей части на юго-восточном фланге. Мы говорим о Румынии и Польше. Затем мы будем двигаться выше - через страны Балтии, Финляндию до самого севера - в Норвегию", - сказал финляндский лидер, выступая на Хельсинском форуме по безопасности.

Говоря о возможном входе беспилотников в пространство страны, Стубб указал, что Финляндия "в достаточной степени готова" к отражению угрозы. По словам финляндского президента, страны НАТО должны "многому научиться" у Украины - в том, что касается применения дронов и средств борьбы с ними, а также в том, "какие ракеты применяются и где". "Я думаю, что многие европейские страны, включая Финляндию, будут тесно сотрудничать по беспилотникам", - добавил он.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс начинает операцию "Восточный часовой" для укрепления позиций организации на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Рютте уточнил, что операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ. Затем в НАТО сообщили об участии Испании и Швеции.