До конца суток 30 сентября в период с 20:00 до 07:00 мск запрещены полеты на высоте до 1 тыс. м

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Авиационные власти Эстонии запретили всем типам самолетов и беспилотников летать на высоте до 1 тыс. метров над территорией, примыкающей к границе с Россией и Латвией в вечерние и ночные часы. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Таллин", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"До конца суток 30 сентября в период с 20:00 до 07:00 мск запрещены полеты на высоте до 1 тыс. м для всех типов воздушных судов за исключением тех, которые будут согласованы органами полиции или охраны границы", - сказал собеседник агентства, не пояснив, с чем именно связаны подобные ограничения.

Ранее сообщалось, что силы обороны Эстонии начали внеплановые учения, направленные на отработку действий в случае нарушения воздушной границы. Поводом для маневров послужил инцидент с якобы нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, сообщил портал гостелерадио ERR.

До этого власти соседней Латвии в течение ближайших 19 суток решили закрывать на ночь воздушное пространство над границами страны, в том числе с Россией и Белоруссией. Речь идет о полетах на высотах до 6 км. Как сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе страны, изначально "воздух" над границей с Россией и Белоруссией, а также Эстонией и Литвой закрывали в Латвии полностью до вечера четверга, 18 сентября, затем ограничения продлили до 07:00 мск сегодняшнего дня. "А теперь запрет пролонгирован с сегодняшнего вечера до 8 октября, но с оговоркой, что действует он ежедневно с 20:00 мск до 07:00 мск", - сказал собеседник агентства. При этом он заметил, что полеты в указанной зоне на высотах до 6 км могут быть допущены только по разрешению военных властей страны.