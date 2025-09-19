Для поездов проезд будет доступен с 20 сентября, а 22 сентября - для всех остальных транспортных наземных средств

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Польша начнет открывать белорусскую границу с 20 сентября, первым будет возобновлено ж/д сообщение. Об этом сообщило радио "Беларусь".

По его данным, 20 сентября границу откроют для поездов, а 22 сентября - для всех остальных транспортных наземных средств.

На данный момент ТАСС не располагает официальной информацией по этой теме.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.