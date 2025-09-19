МИД Эстонии направил ноту посольству РФ из-за объявления об учебе в России

В ноте МИД напомнил, что в Эстонии "действует ограничение, в соответствии с которым запрещается организация участия представителей эстонской молодежи в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств"

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии направило ноту посольству РФ в Таллине в связи с объявлением, опубликованным на сайте российского диппредставительства, о возможностях получения образования в России. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

Согласно тексту, в ноте МИД напомнил, что в Эстонии "действует ограничение, в соответствии с которым запрещается организация участия представителей эстонской молодежи в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств", равно как и запрещается "сознательно содействовать участию в таких мероприятиях".

12 сентября на сайте российской дипмиссии была размещена информация об открытии с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года регистрации заявок на получение бесплатного образования в вузах России в 2026/27 учебном году.