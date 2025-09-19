В Сирии ликвидировали одного из главарей ИГ

Операцию провели силы международной коалиции под руководством Ирака

ТУНИС, 19 сентября. /ТАСС/. Силы международной коалиции под руководством Ирака уничтожили одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции на территории Сирии. Об этом сообщила иракская служба по борьбе с терроризмом.

Согласно заявлению, опубликованному агентством INA, Омар Бассам по прозвищу Абдель Рахман аль-Халяби был убит в результате авиаудара. Аль-Халяби являлся одним из руководителей террористическими операциями и отвечал за планирование нападений за рубежом, в частности был причастен к атаке на иранское посольство в Ливане.

Боевики "Исламского государства" с 2013 года действовали на территории Сирии и Ирака. К середине 2015 года ИГ, по разным данным, контролировало около 70% территории Сирии. В этой ситуации президент России Владимир Путин по просьбе Башара Асада, находившегося в то время на посту президента, принял решение о начале военной операции в арабской республике. 30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы РФ приступили к нанесению авиаударов по позициям ИГ. 20 октября 2018 года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бандформирования ИГ полностью разгромлены при поддержке России за три года боевых действий в Сирии. На территории арабской республики продолжают орудовать подпольные ячейки террористов.