Как утверждает издание, это произошло на фоне принятия закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вернулся в страну после резонансного побега с Украины на фоне принятия закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны. Об этом сообщило украинское издание Times of Ukraine со ссылкой на свои источники.

Как утверждает издание, Кулеба уже находится в Киеве. Другие подробности в сообщении не приводятся. Официально эту информации ни украинские власти, ни сам Кулеба еще не комментировали.

8 сентября Кулеба признался итальянской газете Corriere della Sera, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи". Он пересек границу с Польшей буквально перед вступлением в силу постановления правительства о запрете бывшим дипломатам выезжать с Украины. Кулеба также допустил, что разозлил Зеленского критикой. После широкого распространения публикации в СМИ пресс-служба Кулебы попыталась опровергнуть информацию о побеге, заявив, что он выехал за границу якобы для участия в международной конференции в Сеуле. Как утверждалось, после нее Кулеба собирался посетить мероприятие в Польше и к 21 сентября должен был вернуться на Украину.

Кулеба был отправлен в отставку в сентябре 2024 года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. После отставки выступает как эксперт по международной проблематике, а также стал научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.