Мгер Григорян выразил надежду, что новая повестка сотрудничества будет утверждена в Брюсселе Советом партнерства Армения - ЕС

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Политический диалог на высоком уровне между Арменией и Евросоюзом запущен. Об этом заявил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.

"Сегодня между нами стартовал политический диалог на высоком уровне. Это новая площадка, где будем обсуждать ход реализации многоотраслевой бюджетной поддержки, утвержденной еще в апреле 2024 года со стороны ЕС в рамках плана устойчивости и роста", - сказал Григорян на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Мартой Кос.

Поблагодарив чиновников из ЕС за конструктивные обсуждения, вице-премьер Армении выразил убеждение, что обсуждения и достигнутые в ходе них договоренности придадут новый импульс партнерству между Арменией и ЕС. Григорян также выразил надежду, что новая повестка сотрудничества будет утверждена в этом году в Брюсселе Советом партнерства Армения - ЕС.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщала, что Евросоюз выделил Армении €270 млн в рамках плана устойчивости и роста, часть этих средств пойдет на финансирование армянских "независимых" СМИ в рамках борьбы с "дезинформацией и гибридными угрозами". Из этой суммы ЕС выделяет €200 млн в виде грантовой помощи и €70 млн в виде гарантий для привлечения инвестиций в энергетику, транспорт и частный сектор.