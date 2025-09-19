Как отмечает издание, к тому же некоторые европейские чиновники опасаются, что признание Палестины может повлечь за собой аннексию Израилем всего Западного берега реки Иордан или его части

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Франция и Германия опасаются негативной реакции администрации президента США Дональда Трампа в случае признания ими государственности Палестины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"Нам нужно выступить против действий Израиля, надо показать альтернативное видение [проблемы]. Однако Франция недооценивает, каких масштабов может достичь гнев администрации Трампа", - заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Германия в свою очередь признавать Палестину не намерена, опасаясь реакции Трампа. Депутат Бундестага Петер Байер заявил газете, что признание государственности Палестины вызовет негативную реакцию у противников этого решения, но достижению целей не поспособствует. "Признание Палестины не имеет юридических оснований и является чисто политическим шагом", - добавил он. Законодатель при этом упомянул, что "США остаются неизменным партнером для Европы" в контексте ситуации на Украине и "по обеспечению гарантий безопасности в долгосрочной перспективе".

Как отмечает издание, к тому же некоторые европейские чиновники опасаются, что признание Палестины может повлечь за собой аннексию Израилем всего Западного берега реки Иордан или его части, что существенно усугубит разногласия. Великобритания, которая не входит в ЕС, больше опасается внутренних последствий планируемого решения. Неназванный советник британского правительства заявил газете, что, если Лондон признает Палестину и при этом в секторе Газа не будет достигнуто перемирие, премьера Кира Стармера подвергнет "шквалу критики" собственная партия.

В свою очередь представитель американской администрации назвал идею провести конференцию по признанию Палестины глупой и заявил, что она "ничего не дает". Другой представитель сказал газете, что Вашингтон "продолжит принимать настоящие усилия по прекращению боев и по достижению постоянного мира".

О признании Палестины

Ранее в интервью ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль постепенно начал терять позиции в Европе, Палестину будут признавать все больше государств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что республика проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины - независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей.

24 июля Макрон заявил, что Французская Республика намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.