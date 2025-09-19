Комментируя недавние инциденты с беспилотниками в Польше, Мэтью Уитэкер указал на необходимость создания многоуровневой и недорогой системы ПВО

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен выдвигать условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox Business.

"Президент Трамп будет продолжать находить рычаги и условия, при которых он сможет собрать обе стороны и выступить посредником в урегулировании... Он не будет ставить условия, обе стороны будут должны пойти на мирное соглашение", - пояснил дипломат.

Комментируя недавние инциденты с беспилотниками в Польше, Уитэкер указал на необходимость создания многоуровневой и недорогой системы ПВО. По его словам, сбивать дешевые дроны дорогостоящими ракетами "неэффективно и нерезультативно".