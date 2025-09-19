Al Hadath: Ирак в марте предотвратил покушение на временного президента Сирии

По данным телеканала, террористы вели работу по разжиганию межконфессиональных распрей на сирийской территории

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Иракские силы безопасности в марте текущего года предотвратили покушение на президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По данным его источников в Ираке, за подготовкой покушения стояли члены террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в том числе ликвидированный в марте боевик, известный как Абу Хадиджа. После его нейтрализации, отмечает телеканал, иракские власти узнали о том, что террористы не только готовили покушение на главу государства, но и вели работу по разжиганию межконфессиональных распрей на сирийской территории. Всю информацию по этому делу иракская разведка уже передала в Дамаск, сообщили источники.

14 марта премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил о ликвидации одного из главарей ИГ по прозвищу Абу Хадиджа. Операция была проведена при поддержке международных сил коалиции. Позже эту информацию подтвердил и президент США Дональд Трамп.

Боевики ИГ оккупировали около трети территории Ирака летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера республики Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого совершают нападения на сотрудников органов правопорядка, военных и мирных граждан.