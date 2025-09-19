В проекте бюджета страны на 2026 год предусмотрено $3,6 млн на программу возвращения граждан из-за границы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных жителей Украины составляет 28,7 млн. Об этом сообщила украинская служба британской вещательной корпорации Би-би-си со ссылкой на миграционную службу.

В проекте бюджета Украины на 2026 год предусмотрено $3,6 млн на программу возвращения граждан из-за границы. Средства рассчитывались с учетом данных миграционной службы, согласно которым население страны составляет 28,7 млн человек.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова заявляла, что численность населения страны не вернется к советскому уровню (около 52 млн человек). В 2012 году коэффициент рождаемости достиг 1,53. В этой ситуации демографы считают крайне необходимым провести "мощную иммиграцию", в том числе возвращение выехавших за рубеж.