В Эстонии заявили протест России из-за якобы нарушения воздушного пространства

Нарушение имело место "над Финским заливом"

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина пригласили в МИД республики в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российскими самолетами. Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии.

"Сегодня, 19 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии, произошедшим 19 сентября", - указывается в тексте.

Утверждается, что нарушение имело место "над Финским заливом". В частности, три российских истребителя МиГ-31 якобы "без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в общей сложности 12 минут".

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.