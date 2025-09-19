Президент США совершит визит в Китай в начале 2026 года

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем 31 октября - 1 ноября саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея. Соответствующую публикацию Трамп разместил в Truth Social по итогам телефонного разговора с китайским лидером.

"Я также договорился с председателем Си [Цзиньпином], что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я совершу визит в Китай в начале следующего года, и что председатель Си [Цзиньпин] в свою очередь приедет в Соединенные Штаты в подходящее время", - заявил Трамп. Он отметил, что лидеры также договорились продолжать телефонные переговоры.