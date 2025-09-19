Филиппо призвал французов восстать против воровства Зеленского

Реакция лидера французской партии "Патриоты" последовала за новостью о том, что Владимир Зеленский рассчитывает к октябрю получить $3,5 млрд на покупку американского оружия

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Франция должна прекратить предоставлять Украине деньги. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, никакого оружия, ни одного солдата", - написал он в X.

Реакция Филиппо последовала за новостью о том, что Владимир Зеленский рассчитывает к октябрю получить $3,5 млрд на покупку американского оружия.

"И кто, по вашему мнению, даст ему эти "$3,5 млрд" в течение месяца?" - задал вопрос политик, отметив, что Франции также придется принять участие в закупках американского оружия.

Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.