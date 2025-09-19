Иран оставляет за собой выбор о том, с кем и по каким вопросам вести сотрудничество, заявил Амир Саид Иравани

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Возможность для дипломатического разрешения ситуации вокруг ядерной программы Тегерана сохраняется, однако Иран оставляет за собой выбор о том, с кем и по каким вопросам вести сотрудничество. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН постоянный представитель Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

"Иранская ядерная программа не будет уничтожена бомбами, поставлена на паузу санкциями и не свернет с мирного пути. Дверь для дипломатии не закрыта, однако Иран сам решит с кем и по каким вопросам сотрудничать", - сказал он.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. Документ поддержали РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты.