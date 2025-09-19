Помимо Франции в их число войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Представители десяти государств намерены объявить о признании государственности Палестины 22 сентября в ходе конференции в ООН. Об этом сообщили в Елисейском дворце на брифинге перед визитом главы государства в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

"Десять стран [намерены] приступить к признанию Государства Палестина", - приводит Agence France-Presse слова советника президента Франции Эмманюэля Макрона. Он уточнил, что помимо Франции в их число войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино. В офисе французского лидера также осудили попытки Израиля оккупировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что это является "четкой красной линией".

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что республика проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины - независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.