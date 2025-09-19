По данным газеты, речь идет о продаже еврейскому государству 30 ударных вертолетов AH-64E Apache на $3,8 млрд и 3 250 боевых бронированных машин на $1,9 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса разрешение для продажи Израилю американских вооружений на общую сумму почти $6 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, речь идет о продаже еврейскому государству 30 ударных вертолетов AH-64E Apache на $3,8 млрд и 3 250 боевых бронированных машин на $1,9 млрд. Как ожидается, в случае одобрения Конгрессом поставки военной техники будут осуществлены в течение двух-трех лет.

Запрос был направлен американским законодателям около месяца назад, до удара Израиля по Дохе. Администрация США не стала отзывать запрос после атаки еврейского государства на представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находившихся в катарской столице.

Ранее WSJ сообщала, что президент США Дональд Трамп недоволен действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отдает предпочтение боевым действиям против ХАМАС вместо того, чтобы согласовать прекращение огня. Издание отмечало, что после удара Израиля по Катару раздражение Трампа особенно усилилось. По данным WSJ, беседуя со своими советниками, американский лидер выразил мнение, что Нетаньяху издевается над ним.