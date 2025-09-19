Как следует из заявления СЕНТКОМ, в ходе рейда был ликвидирован "высокопоставленный боевик ИГ", ответственный за планирование внешних операций

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США в ходе рейда в Сирии ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал атаки в Штатах. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Как следует из заявления, в ходе рейда был ликвидирован "высокопоставленный боевик ИГ", ответственный за планирование внешних операций. Как указывается в документе, его смерть подрывает способность группировки планировать и осуществлять атаки, "угрожающие американцам и их партнерам".

"Мы не отступим от борьбы с террористами, стремящимися атаковать Соединенные Штаты, наши силы, а также союзников и партнеров за рубежом", - приводятся в заявлении слова командующего СЕНТКОМ адмирала Брэда Купера.