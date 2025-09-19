При этом спецпосланник президента США указал, что Америка вряд ли полностью откажется от поддержки Украины

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Европейские страны должны быть готовы продолжать оказывать Украине помощь без участия США. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью газете The Daily Telegraph.

"Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью откажется [от поддержки], но лучше, чтобы Европа твердо стояла на ногах. В настоящий момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины и демонстрирует ранее невиданный уровень сплоченности", - сказал он.