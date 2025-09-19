На каких условиях будет происходить набор, не уточняется

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Франция отменяет учрежденную шесть лет назад по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона Универсальную национальную службу (SNU) в пользу добровольной военной службы. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, опубликованном пресс-службой правительства.

"Упразднение генеральной делегации, ответственной за Универсальную национальную службу, с 1 января 2026 года в связи с ликвидацией SNU и предстоящим созданием добровольной военной службы", - говорится в одном из пунктов заявления премьера о мерах по повышению эффективности госслужбы. На каких условиях будет происходить набор на добровольную военную службу и что она будет из себя представлять - не уточняется.

Как отмечает газета Le Monde, данное решение по отмене "гражданской" SNU лишь является констатацией реальности. С февраля 2024 года она не курируется ни одним из министерств, однако выделили на нее в том году €160 млн. В 2025 году расходы на организацию мероприятий в рамках этой службы сократили до €65 млн в год, а количество волонтеров сократилось до 33 тыс. человек. "Последние волонтерские миссии состоялись летом и ни одна не запланирована на 2026 год", - пишет издание, добавляя, что в последнем парламентском докладе введенную по инициативе президента службу называли "неясным президентским проектом" с "хаотичной реализацией", который так и не удалось встроить в общую систему образования.

При этом еще в январе 2025 года Макрон говорил о намерении дать возможность молодежи "учиться в армии и укреплять ее ряды" на фоне изменившейся геополитической обстановки. СМИ уже тогда писали о плане по фактической замене волонтерских программ SNU. Макрон тогда не уточнил возрастные рамки и условия добровольной военной службы, однако указал на необходимость формирования резервов, которые можно будет "мобилизовать в случае необходимости" для поддержки армии на территории Франции и за ее пределами.

В обновленной национальной доктрине в области обороны и безопасности - "Национальном стратегическом обзоре - 2025", - опубликованной 14 июля, говорилось о создании "обновленной военной службы" без возвращения к обязательному призыву. "Генеральный комиссариат по планированию, который в мае изучил сценарий введения такой службы сроком на шесть месяцев, пришел к выводу, что она вряд ли сможет охватить более 70 тыс. молодых людей в год из-за ограниченного резерва и будет стоить €1,7 млрд. Контуры проекта, как его представляет премьер-министр, который еще должен сформировать правительство и найти большинство в Национальной ассамблее, остаются неясными", - заключает газета.