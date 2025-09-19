Сенат Конгресса США утвердил Уолтца на должность постпреда при ООН

В его поддержку высказались 47 сенаторов, против - 43

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН. Трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Уолтца высказались 47 сенаторов, против - 43. Для утверждения в верхней палате за него должно было проголосовать простое большинство.

Американские СМИ ранее опасались, что Уолтц может не успеть занять свой пост к неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая пройдет в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября. Должность постпреда остается вакантной уже восемь месяцев, американское представительство возглавляет временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши.

Уолтц был уволен с поста помощника президента по национальной безопасности в мае 2025 года, одновременно американский президент Дональд Трамп сообщил, что выдвигает его кандидатуру на должность постпреда при ООН. Подобные перестановки американские СМИ связали со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил приглашение на подключение к закрытому чату главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который опубликовал об этом статью 24 марта. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выдвижение Уолтца на должность постпреда при всемирной организации является повышением.

Основным событием 80-й сессии ГА ООН, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидаются выступления 195 делегаций.