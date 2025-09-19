Американские власти хотят использовать ее как отправную точку для проведения контртеррористических операций

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с представителями движения "Талибан" о восстановлении ограниченного американского военного присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, власти США хотят использовать базу как отправную точку для проведения контртеррористических операций. Переговоры находятся на ранней стадии, с американской стороны их возглавляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер.