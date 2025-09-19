Стоимость нескольких роев беспилотников составляет около $20 тыс., в то время как ракеты для систем ПВО обходятся в $500 тыс., отмечают западные дипломаты

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО не могут позволить себе применять дорогостоящие истребители и ракеты для борьбы с беспилотниками, которые могут залетать в их воздушное пространство. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западных дипломатов.

Издание указало, что стоимость нескольких роев беспилотников составляет около $20 тыс., в то время как ракеты для систем ПВО обходятся в $500 тыс., а цена одного истребителя может превышать $100 млн.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по данной теме.