Венесуэла призвала ООН потребовать от США прекратить действия в Карибском море

Постпред Венесуэлы при ООН в Женеве Александр Яньес заявил, что американские шаги являются грубым нарушением Устава организации и угрожают стабильности в Западном полушарии

КАРАКАС, 19 сентября. /ТАСС/. Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом потребовать от США прекратить военные действия в Карибском море. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто со ссылкой на выступление постоянного представителя Венесуэлы при ООН в Женеве Александра Яньеса.

"Согласно американским официальным данным, США в Карибском бассейне совершают внесудебные казни, бомбардировки малых судов с помощью ракет, что является нарушением всех существующих прав стран и людей. Поэтому мы призываем Совет Безопасности ООН осудить силовую политику, которая ставит под угрозу международный мир и безопасность, и потребовать от правительства Соединенных Штатов положить конец этим действиям", - заявил Яньес.

В течение многих лет Венесуэла подвергается преследованию и незаконным односторонним принудительным мерам со стороны США, отметил дипломат. Он указал, что "сегодня эскалация агрессии становится особенно опасной в связи с развертыванием в Карибском бассейне военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил США, включая атомную подводную лодку", - указал Яньес. Он подчеркнул, что "данные действия являются грубым нарушением Устава ООН, серьезно угрожают стабильности в Западном полушарии и ставят под угрозу права человека венесуэльского народа и народов всего региона".

19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США в регион атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп заявил 15 сентября о ликвидации в международных водах трех членов наркокартеля якобы из Венесуэлы. По его словам, "удар был нанесен в международных водах в тот момент, когда наркотеррористы из Венесуэлы нелегально перевозили в США наркотики". Трамп 2 сентября сообщил, что американские ВС в ходе операции в международных водах ликвидировали 11 членов венесуэльского наркокартеля. По его мнению, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Более того, Вашингтон беспочвенно обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.