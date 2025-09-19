Должностные лица также коснулись тем борьбы с терроризмом и расширения экономических возможностей двух стран, сообщили в пресс-службе Госдепа

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау и глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани обсудили борьбу с терроризмом и выполнение договоренностей, в соответствии с которыми курдские формирования должны влиться в состав армии арабской республики. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

Как он уточнил, основными темами состоявшихся в Вашингтоне консультаций стали "будущее Сирии, отношения между Израилем и Сирией и выполнение договоренностей от 10 марта между Сирией и [курдскими] "Силами демократической Сирии" (СДС). Во встрече также принял участие спецпредставитель США по Сирии Том Баррак. Ландау "подчеркнул, что у Сирии есть историческая возможность построить мирное, процветающее и суверенное государство после объявления президентом [США Дональдом] Трампом об отмене санкций". По словам Пиготта, должностные лица "обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе борьбу с терроризмом и дальнейшее расширение экономических возможностей" двух стран.

В марте сирийское руководство подписало с СДС соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться до конца года в состав регулярной армии. Стороны договорились, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке республики, перейдут под власть новой администрации в Дамаске. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды, в частности, настаивают на создании децентрализованной системы управления, которая предоставит им широкие административные полномочия на северо-востоке.

Поездка аш-Шейбани в Вашингтон стала первым за 25 лет официальным визитом сирийского министра иностранных дел в США.

14 мая Трамп провел переговоры с лидером арабской республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде. Хозяин Белого дома объявил о том, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились против Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних рестрикций в отношении Сирии. Как ранее сообщил телеканал CBS, Трамп намерен встретиться с аш-Шараа во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.