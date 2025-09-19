Временный президент республики Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что такой шаг не означает нормализацию отношений с еврейским государством

ТУНИС, 20 сентября. /ТАСС/. Сирия может подписать соглашение по безопасности с Израилем в ближайшие дни. Об этом заявил временный президент республики Ахмед аш-Шараа, подчеркнув, что такой шаг не означает нормализацию отношений с еврейским государством.

"Соглашение с Израилем может быть подписано в ближайшие дни, оно будет аналогично соглашению 1974 года [о разъединении сирийских и израильских сил на Голанских высотах]", - приводит ливанский телеканал Al Mayadeen высказывания аш-Шараа. По его словам, "соглашение с Израилем никоим образом не означает нормализацию отношений или присоединение Сирии к Авраамовым соглашениям".

17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. По данным телеканала Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году. Встреча продолжалась пять часов, в ней принял участие спецпредставитель США Том Баррак, который выступает посредником на переговорах.

По сведениям ливанской газеты Al Nahar, израильская сторона подготовила проект документа, взяв за основу египетско-израильский договор о мире, подписанный в 1979 году. Израиль настаивает на создании трех демилитаризованных зон к юго-западу от Дамаска, где будут действовать различные режимы безопасности, в зависимости от расстояния до израильской границы. Сирии будет разрешено разместить там полицейские силы, но полеты авиации над этими зонами будут запрещены. Израиль в свою очередь сохранит под своим контролем вершину Хермон (Джебель-эш-Шейх), которую его войска заняли в декабре 2024 года после смены власти в Дамаске.