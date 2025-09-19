Временный президент Сирии подчеркнул, что ситуация с курдами на северо-востоке страны представляет угрозу национальной безопасности не только для Анкары, но и для Багдада

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не исключил, что Турция может после декабря начать военную операцию против курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС), если они не интегрируются в армию арабской республики.

Как заявил аш-Шараа, слова которого приводит портал Türkiye Today, "Турция может применить военный метод", если сделка с СДС не будет реализована. Он пояснил, что в результате переговоров 10 марта курдские формирования подписали соглашение о вхождении в состав сил безопасности Сирии. Однако, по словам временного президента, "некоторые фракции в СДС саботировали реализацию соглашения и замедлили процесс".

Аш-Шараа подчеркнул, что "ситуация с СДС на северо-востоке Сирии представляет угрозу национальной безопасности не только для Турции, но и для Ирака". По его словам, Дамаску пока удалось убедить Анкару воздержаться от военной операции против СДС. Однако "если интеграция не будет достигнута к декабрю, то Турция может принять военные меры", сказал он.

Временный глава государства также указал, что "защита прав и обеспечение равноправия курдов в Сирии" - это его "главный принцип". "Меня права курдов волнуют больше, чем других", - добавил аш-Шараа.