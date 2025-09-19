Перевозчики по всей территории США имеют трудности с заполнением мест эконом-класса на международных рейсах, сообщает American Airlines

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Жители европейских стран стали бронировать меньше поездок в США этой осенью из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, создавших экономическую неопределенность. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу.

Как отмечает вице-председатель American Airlines Стив Джонсон, перевозчики по всей территории США имеют трудности с заполнением мест эконом-класса на международных рейсах.

По данным аналитической компании Cirium, число авиаперевозок из Германии сократится на 13% по сравнению с 2024 годом, из Испании - на 9%, а из Италии - на 7,6%. Количество бронирований из Великобритании сократилось на 4,9%, из Франции - на 2,9%.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы. Взамен комиссия пообещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.