Президент Боливарианской Республики призвал "объединять усилия братских народов" против внешних угроз

КАРАКАС, 20 сентября. /ТАСС/. Венесуэла и Куба подвергаются империалистической агрессии, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро и призвал к единству братских народов.

"Народы Кубы и Венесуэлы сталкиваются с гибридной войной и имперской агрессией, цель которых уничтожить революцию в обеих странах", - сообщил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión на встрече с кубинской делегацией.

Президент призвал "объединять усилия братских народов Кубы и Венесуэлы, Коммунистической партии Кубы и Единой социалистической партии Венесуэлы" в противодействии агрессии. Он осудил серьезные нарушения международного права в отношении народов Венесуэлы, Кубы и Никарагуа и указал на необходимость объединить усилия для защиты суверенных прав латиноамериканских народов.

Президент напомнил, что венесуэльский лидер, команданте Уго Чавес и Фидель Кастро "положили начало новой эре интеграции, суверенитета и социальной справедливости в Латинской Америке".