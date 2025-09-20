Действия Вашингтона могут быть ответом на недавний приговор экс-лидеру страны Жаиру Болсонару, сообщает газета O Globo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Введение визовых ограничений для членов бразильской делегации, которые планировали участие в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, является абсурдным и несправедливым шагом американской администрации. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

"Эти ограничения необоснованны, несправедливы и абсурдны", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Бразилиа.

Министр добавил, что уже обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие. "Мы ожидаем решения генерального секретаря ООН и председателя Генеральной Ассамблеи", - указал Виэйра.

Бразильская газета O Globo пояснила, что действия Вашингтона могут быть ответом на недавний приговор Федерального верховного суда Бразилии экс-лидеру страны Жаиру Болсонару. Бывшего президента ранее признали виновным в попытке государственного переворота с целью не допустить прихода к власти действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы в 2023 году. Политика приговорили к более чем 27 годам тюремного заключения.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября на полях ГА ООН. Россию на дебатах представит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября.