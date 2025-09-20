Пентагон составил перечень дефицитных систем вооружения и планирует блокировать их продажу европейским союзникам, сообщил журнал The Atlantic

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство США приостанавливает поставки некоторых типов вооружения европейским странам ради пополнения собственных запасов. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По их информации, в начале сентября замглавы Пентагона Элбдридж Колби в разговоре с Госдепартаментом заявил, что не видит необходимости в ряде военных поставок иностранным государствам. В частности, он не одобряет продажу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Дании, потому что их не хватает самим Соединенным Штатам.

Собеседники The Atlantic подтвердили, что Пентагон составил перечень дефицитных систем вооружения и планирует блокировать их продажу европейским союзникам. О продолжительности запрета, количестве наименований в списке и возможностях для его расширения не сообщается.

Вашингтон не впервые сокращает продажу вооружения иностранным государствам. 2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. 3 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.