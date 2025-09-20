Парламентария обвинили в "посягательстве на территориальную целостность Украины"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата Госдумы Андрея Лугового. Об этом свидетельствуют материалы приговора, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд постановил <...> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего на праве собственности, в доход государства", - говорится в документе.

Депутата Госдумы обвинили в "посягательстве на территориальную целостность Украины". С 2022 года Луговой находится в розыске по линии Службы безопасности Украины. В тот же год его внесли в базу скандального украинского экстремистского сайта "Миротворец".

С начала 2025 года на Украине заочно осудили уже более 40 депутатов Госдумы якобы за нарушение территориальной целостности страны. Из материалов приговоров по 15 парламентариям, с которыми ознакомился ранее ТАСС, стало известно, что на Украине уже заочно осуждены на 15 лет депутаты Максим Топилин, Мария Бутина, Владислав Третьяк, Николай Валуев, Андрей Каратаполов, Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий, а также бывший депутат Александр Прокопьев, ныне являющийся председателем правительства Республики Алтай.