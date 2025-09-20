"Эти условия неприемлемы", заявил Алешандри Падилья

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Бразилии Алешандри Падилья отказался от поездки в США в составе делегации президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как сообщил глава ведомства, власти США выдали ему визу с ограничениями. Министру разрешено передвигаться только в радиусе пяти кварталов в Нью-Йорке, вокруг своего отеля, штаб-квартиры ООН и генконсульства Бразилии.

Падилья отметил, что из-за действий США он не сможет принять участие в заседании Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) в Вашингтоне. "Эти условия неприемлемы - я министр здравоохранения Бразилии. Когда я отправляюсь на подобные мероприятия, я должен иметь полный доступ для участия во всех встречах, на которые нас приглашают", - приводит его слова бразильский портал G1.

Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виэйра уже назвал абсурдными визовые ограничения США.

Как пояснила бразильская газета O Globo, действия Вашингтона могут быть ответом на недавний приговор Федерального верховного суда Бразилии экс-лидеру страны Жаиру Болсонару. Бывшего президента признали виновным в попытке государственного переворота с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в 2023 году. Политика приговорили к более чем 27 годам тюремного заключения.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября на полях ГА ООН. Россию на дебатах представит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября.