Взаимодействие двух стран трансформируется, указал премьер-министр

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил на седьмом съезде партии "Гражданский договор". Трансляции ведут местные телеканалы.

По его словам, сложно переоценить важность отношений с Россией.

"Отношения с Россией, как я уже имел возможность говорить, находятся на этапе трансформации. И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным ", - сказал Пашинян.