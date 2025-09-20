Карстен Бройер рассказал, что по сравнению с 2024 годом на 15% больше молодых людей выбрали добровольную военную службу

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер заявил о возросшем интересе молодежи к военной службе.

"Мы сделали значительный шаг вперед. По сравнению с прошлым годом на 15% больше молодых людей выбрали добровольную военную службу", - сказал Бройер агентству DPA. "Всем очевидно, что нам срочно нужны юноши и девушки, которые присоединятся к нам через новую модель военной службы", - отметил он.

В настоящее время в Бундесвере имеется в общей сложности 20 тыс. мест для прохождения добровольной военной службы, которые могут быть использованы. Бройер предположил, что призывники смогут пройти адекватную подготовку в рамках существующих структур в следующем году. "А вопрос о том, будем ли мы привлекать резервистов в качестве инструкторов в последующие годы, будет рассмотрен в ближайшие недели", - резюмировал генинспектор ВС ФРГ.

27 августа правительство ФРГ приняло законопроект министра обороны Бориса Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение в ФРГ службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие к исполнению элементы", которые включают в себя, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности. В случае одобрения Бундестагом закон должен вступить в силу 1 января 2026 года.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. На сегодняшний день численность Бундесвера составляет около 183 тыс. человек. Власти ФРГ считают, что для обеспечения полноценной обороны страны и выполнения задач в НАТО армии не хватает более 80 тыс. профессиональных военных и контрактников и около 140 тыс. резервистов.