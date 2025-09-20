По словам премьер-министра страны, республика должна все производить сама

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Зависимость от других стран - главный враг Индии. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая в штате Гуджарат.

"У Индии нет серьезных врагов в мире. Единственный враг Индии - это зависимость от других стран. Нам нужно победить эту зависимость. Мы должны понимать, что чем больше мы зависим от других, тем выше вероятность неудач", - сказал он.

"Мы должны производить все - от чипов до кораблей. Ради мира, стабильности и процветания страна с самым большим населением в мире должна стать самодостаточной", - подчеркнул премьер.

По словам Моди, Индия ежегодно платит огромные суммы иностранным компаниям за доставку своих товаров по всему миру. Около 50 лет назад 40% торговли страны осуществлялось с привлечением судов индийского производства, но сейчас этот показатель сократился до 5%, отметил глава индийского правительства.