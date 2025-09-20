Стороны обсуждают в открытой, честной и партнерской атмосфере проблемы, по которым они найдут решения, указал премьер Армении

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил диалог, сложившийся с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным. Эту точку зрения он выразил в беседе с журналистами после седьмого съезда партии "Гражданский договор".

"Диалог, который у нас сложился с президентом России, я очень высоко оцениваю и очень важно, а также с главой российского правительства.<…> Действительно, трансформация, которая сейчас происходит, очень полезна и конструктивна, где мы обсуждаем в открытой, честной и партнерской атмосфере множество проблем, которые, по моему мнению, могли бы вызвать сложности, и находили, находим и будем находить решения. Полагаю, что в этом важную роль играет то личное доверие, которое у нас сложилось с нашими российскими партнерами", - подчеркнул армянский премьер.