Премьер-министр Армении выделил активизацию усилий по евроинтеграции

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Активизация усилий по евроинтеграции будет в числе приоритетов партии "Гражданский договор" в случае переизбрания на парламентских выборах 2026 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, зачитывая декларацию на седьмом съезде партии "Гражданский договор", который транслировали местные телеканалы.

Документ был принят единогласно. В числе приоритетов декларации - "установление Четвертой Республики Армения как предстоящей стратегической задачи". Пашинян отметил, что для реализации данной цели партия планирует на очередных парламентских выборах обратиться к народу с просьбой продлить мандат управления республикой еще на пять лет. В декларации в качестве следующего шага отмечается, что запланировано начало процесса принятия новой конституции через всенародный референдум после получения народного доверия на выборах.

"Партия "Гражданский договор" намерена активизировать усилия по членству Армении в ЕС, не противопоставляя это регионализации и сохраняя сбалансированную внешнюю политику", - говорится в декларации.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Ранее Пашинян отмечал, что это не будет означать запуск процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.