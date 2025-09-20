Европейским чиновникам также не нравятся нападки Соединенных Штатов на румынский и французский суды, которые выносили решения не в пользу правых политиков, передает газета со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Некоторые страны ЕС выражают обеспокоенность желанием США вмешиваться во внутреннюю политику союзников, поддерживая правые партии почти во всех странах Европы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Соединенные Штаты активно работают с правыми партиями из некоторых европейских стран, в том числе в Румынии, Польше и Германии. Европейские чиновники также выразили недовольство нападками США на румынский и французский суды, которые выносили решения не в пользу правых политиков. Они подчеркнули, что президент США Дональд Трамп и его окружение хоть и могут критиковать европейское мировоззрение, но "открытое вмешательство" во внутренние дела стран ЕС "нарушает нормы, принятые в отношениях между союзниками".

Несмотря на это, Брюссель хочет продолжать работать с Вашингтоном "из соображений безопасности". Издание отметило, что европейские лидеры, которые "публично льстят Трампу, втайне возмущены вмешательством [США] во внутренние дела".