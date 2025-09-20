Лидер ХСС: Европа не сможет обеспечить прекращение огня на Украине без США

Вопрос об участии военнослужащих ФРГ в возможной миротворческой миссии не стоит на повестке дня, указал Маркус Зедер

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что страны Европы не смогут обеспечить прекращение огня на Украине без США, вопрос об участии военнослужащих ФРГ в возможной миротворческой миссии на Украине не стоит на повестке дня.

"Европа не сможет обеспечить прекращение огня и мир без Америки", - сказал Зедер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос об участии военных ФРГ в возможной европейской миротворческой миссии на Украине. По его мнению, лучше было бы оказать ВСУ материальную и финансовую поддержку.

"Россия не примет никаких компромиссов, предполагающих присутствие военных НАТО на Украине. Поэтому вопрос об участии Германии не возникает", - подчеркнул лидер ХСС.

4 сентября в Париже прошла встреча членов "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов. На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" Макрон указал, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.