Маркус Зёдер заявил, что Германии необходим противоракетный щит и в долгосрочной перспективе восстановление обязательной военной службы

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что Бундесверу (ВС ФРГ) необходима собственная "армия беспилотников" в связи с инцидентом с БПЛА в Польше.

"Мы должны как можно скорее наращивать наши собственные возможности обеспечения безопасности. Это включает в себя для Бундесвера собственную армию беспилотников, противоракетный щит и в долгосрочной перспективе восстановление обязательной военной службы", - утверждал Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос об инциденте с БПЛА.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по данной теме.